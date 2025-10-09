白岩瑠姫がメインパーソナリティの『JO1ANNX』、久しぶりのメンバー登場回決定 10thシングルリリース当日
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫がメインパーソナリティを務めるニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜 深0：00）の22日放送回には、10thシングル「Handz In My Pocket」のリリースを記念し、JO1メンバーが生出演することが決定した。
【写真】ボルドー衣装で登場！Stray Kids名曲をカバーしたJO1
4月に入ってからは白岩1人で放送することがメインとなっていたが、10thシングルのリリース日となる22日の放送では、久々の「メンバー登場SP」を送る。番組ではJO1への質問、メンバーに話してほしいトークテーマなどメールを募集。どのようなトークが飛び交うのか、期待が高まる。
番組は、ラジオ・radikoのほか『オールナイトニッポン』のサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声生配信される。「オールナイトニッポンJAM」プレミアムプランでは、過去放送分のアーカイブや限定アフタートークも聞くことができる。
