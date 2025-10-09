TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時43分に、暴風警報を館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、御宿町、鋸南町に発表しました。また波浪警報を館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、御宿町、鋸南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、御宿町などに発表 9日00:43時点

南部の海上では、9日朝から9日昼過ぎまで暴風に警戒してください。南部では、9日朝から9日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■館山市
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■勝浦市
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■鴨川市
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■南房総市
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■いすみ市
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■御宿町
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■鋸南町
□暴風警報【発表】
　9日朝から9日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　9日朝から9日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　9日昼過ぎ
　予想最大波高　7m