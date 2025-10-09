ノーベル化学賞に京都大特別教授の北川進氏（７４）の受賞が決まったことに関し、北川氏の研究成果を活用した製品開発に取り組む企業などからは受賞を祝うコメントが相次いで出された。

北川氏が開発した「金属有機構造体」（ＭＯＦ（モフ））は、小さな穴が無数に開いた素材で、特定の気体を取り込める。排ガスからの二酸化炭素の除去や、廃棄エアコンから冷媒を分離・回収することが可能になるとして注目されており、実用化に向けた開発が進んでいる。

ダイキン工業は、ＭＯＦを活用し、エアコンから冷媒を回収する取り組みを国内や欧州で始めている。冷媒は様々な種類のガスが混ざっており、これまでの技術では分離できない物質があった。同社の広報担当者は「循環経済の構築を目指す上で、ＭＯＦは重要な技術だ」と述べた。

ＭＯＦは、すでに量産に向けた態勢が整いつつある。北川氏が科学顧問を務める２０１５年創業の新興企業「アトミス」（神戸市）は、２３年に生産拠点を新設した。生産能力は年間最大２０トンに上る。

北川氏とともに共同研究を行っているレゾナック・ホールディングスは、高橋秀仁社長が「長年にわたる研究活動と成果が世界的に評価された結果だ。研究成果を通して、次世代の研究者に勇気と自信を与えてもらいたい」とのコメントを出した。

１９９４年から約１０年間、北川氏と共同研究などを行った大阪ガスの藤原正隆社長も、「成果が受賞に結びついていたら喜ばしく思う。長年にわたる情熱を結実されたことに心から敬意を表する」とコメントした。