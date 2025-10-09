NY株式8日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　46720.04（+117.06　+0.25%）
ナスダック　　　22947.55（+159.19　+0.70%）
CME日経平均先物　48130（大証終比：+370　+0.77%）

欧州株式8日GMT15:11
英FT100　 9545.35（+61.77　+0.65%）
独DAX　 24602.31（+216.53　+0.89%）
仏CAC40　 8055.94（+81.09　+1.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.580（+0.017）
10年債　 　4.117（-0.006）
30年債　 　4.708（-0.016）
期待インフレ率　 　2.358（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.681（-0.028）
英　国　　4.709（-0.010）
カナダ　　3.178（-0.005）
豪　州　　4.363（-0.025）
日　本　　1.684（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.67（+0.94　+1.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4069.60（+65.20　+1.63%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122455.88（+441.36　+0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1869万1666（+67369　+0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ