ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１１７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 46720.04（+117.06 +0.25%）
ナスダック 22947.55（+159.19 +0.70%）
CME日経平均先物 48130（大証終比：+370 +0.77%）
欧州株式8日GMT15:11
英FT100 9545.35（+61.77 +0.65%）
独DAX 24602.31（+216.53 +0.89%）
仏CAC40 8055.94（+81.09 +1.02%）
米国債利回り
2年債 3.580（+0.017）
10年債 4.117（-0.006）
30年債 4.708（-0.016）
期待インフレ率 2.358（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.681（-0.028）
英 国 4.709（-0.010）
カナダ 3.178（-0.005）
豪 州 4.363（-0.025）
日 本 1.684（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.67（+0.94 +1.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4069.60（+65.20 +1.63%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122455.88（+441.36 +0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1869万1666（+67369 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
