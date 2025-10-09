野球日本代表「侍ジャパン」の韓国代表との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」（１１月１５、１６日・東京ドーム）に臨む代表メンバー２８選手が８日、発表された。

巨人からは大勢、岸田、岡本が選ばれた。初選出は西口、松本裕、坂本、野村の４人で、新人では金丸がメンバー入りした。米大リーグ所属の選手は選ばれていない。

日本が連覇を目指す来年３月の「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）と同様に、ピッチクロック（投球間の時間制限）、拡大ベースなどが採用される。また、韓国はＷＢＣ１次ラウンドで対戦する相手でもある。国内組にとっては、ＷＢＣ本番を見据えた経験の場であるとともに、貴重なアピールの機会となる。東京都内で記者会見をした井端監督は、「競争が第一。国内組しかいないポジションがいくつかある。そこで勝ち抜いてほしい。一人でも多く戦力になってもらえれば」と期待した。

指揮官が選考のポイントに挙げたのは、二塁手と遊撃手だ。牧原大、村林、小園、野村はいずれも両ポジションを守れる内野手だ。井端監督は、「二遊間はちょっと多めに呼んでいる。きっちり見極めて、今まで呼んだ選手も交ぜて考えたい」と語った。

捕手は４人。初代表の坂本のほか、若月と中村悠も井端監督の就任後、初めて選ばれた。「国内で十分実績のある選手。ピッチクロックなどを経験してほしい」と指揮官は言う。

前回のＷＢＣ優勝経験者は、大勢、伊藤、高橋宏、中村悠、牧、牧原大、岡本の７人。井端監督は、「経験したことをどんどん伝えていってもらえれば」と言い、岡本については「年齢も３０近くになっている。若い選手も多いし、引っ張っていってほしい。主軸を期待したい」と話した。

巨人・岡本「素晴らしい選手の方々と一緒にプレーできるのを楽しみにしている。チームの力になれるように頑張る」

巨人・大勢「日の丸を背負ってプレーできることは、これ以上ない誇り。自分の持ち味である真っすぐをしっかり投げ込み、全力で戦いたい」

巨人・岸田「代表の舞台では学ぶことも多いと思うが、捕手としてしっかり投手を支え、打撃でもチームに貢献できるよう全力を尽くす」

ソフトバンク・牧原大「（２０２３年のＷＢＣは追加招集だったので）すごくうれしい。今年やってきたことを信じて、そのまま出せればいいかなと思う」