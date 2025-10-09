東京マルイ、ガスブローバック「P320 フルサイズ」本日発売
東京マルイは、ガスブローバック「P320 フルサイズ」を10月9日に発売する。価格は25,080円。
本製品は、トリガーやハンマーなど、作動に関わる基幹部をユニット化した「FCU（ファイア・コントロール・ユニット）」を核として、バレルやスライドなどの組み合わせで異なる口径やサイズのハンドガンへと組み替えられるモジュラーシステムを採用したハンドガン「P320」を、ガスブローバックのトイガンで商品化したもの。外観の再現性やFCUにこだわりつつも、アンダーハンマー方式を採用するなど作動メカニズムにもこだわった1丁となっている。
「P320 フルサイズ」
価格：25,080円
全長：205mm
銃身長：106mm
重量：690g（空のマガジンを装着した場合）
弾丸：6mm BB（0.2?0.25g）
動力源：専用ガス（※1）
装弾数：26+1発（1発は本体に装填した場合）
型名：P320 Full Size
種類：ハンドガン（オートマチック）
※1：専用の「ガンパワーHFC134aガス」または「ノンフロン・ガンパワー」をご使用ください
主な特徴
ファイア・コントロール・ユニット
P320の心臓ともいえるFCUは、エアソフトガン用の独自設計でありながら、本物と同じ手順で取り外すことが可能。FCUの側面には個体ごとに異なったユニークNo.をレーザーで刻印し、フレームに組み込んだ状態でもNo.を確認することができる。
レイルドエンジン
ピストンに下部にレイルをはめ込んだレイルドエンジンを採用。FCUとブローバックエンジンの位置ズレが起こらないため、ガスの噴き出し効率にムラがなく、弾速やブローバックがより安定する。
P320の特徴を細部まで再現
フロント/リアサイト、エキストラクター、エキストラクタープランジャー、エキストラクターSPガイド、スライドリアキャップを、スライドとは別パーツで再現。サイトに至っては、スライドに組み込まれた状態では見えない部分のディテールも再現している。
特徴的なグリップパターン
グリップの前後左右に施された滑り止めの凹凸は、通常のシボ加工ではなく、金型にレーザーで彫ることで再現。
アンダーハンマー方式を採用
ピストンは直径15mmの大口径ピストンを搭載。限られたスペースで最大限のピストンストローク距離を得るために、ハンマーをピストン下に配置するアンダーハンマー方式となっている。
スライドとアウターバレル
アウターバレル・ティルトアシスト機構により、チャンバーカバーへの傷を防ぎ、円滑な作動を実現。スライドには強化樹脂を採用している。
リアルなレバー操作
アンビタイプのマニュアルセフティは、本物同様の構造で再現。また、テイクダウンレバーは回転角度（125度）を正確に再現し、さらにマガジンをセットした状態では回せなくなる安全機構も搭載している。
ダイカスト製マガジン
装弾数26発、冷えに強いダイカスト製のマガジンが付属する。
(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。
※※製品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。
※掲載している画像は、実際の製品と一部異なる場合があります。