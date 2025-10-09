【ブラデリスニューヨーク】ポップアップ終了！新作ブラとブラキャミが登場

ブラデリスニューヨークがポップアップイベントで新作アイテムの先行販売をスタート！ヨーロッパの伝統的な「アカンサス模様」をあしらったゴージャスなブラや、モダンな幾何学模様のレースを使用したブラキャミソールなど、注目の商品がラインアップ。特許取得のオリジナルパターンや高機能デザインが光るアイテムが揃い、バストの美しいシルエットを作り出します。

ゴージャスなアカンサス模様のブラが新登場



ブラデリスニューヨークから、アカンサス模様をあしらったゴージャスなブラが新登場！「ベルタイプ」と「ノンワイヤータイプ」の2種類があり、それぞれのタイプで異なる特徴を楽しめます。

「ベルタイプ」は、ワイヤーでしっかりバストを寄せ、美しい谷間を作るプッシュアップ機能がポイント。

軽やかな着用感の「ノンワイヤーブラ」は、特許取得の「キャッチャーカップパターン」で美胸シルエットを実現します。

カラーは、ブラック・シャンパンゴールド・バーガンディの3色展開で、サイズも豊富です。

ブラデリス ベル25A2

価格：14,300円(税込)

サイズ：65-80/C-G ※80C展開無し(カラー：ブラック/シャンパンゴールド/バーガンディ)

ブラデリス ノンワイヤーブラ25A2

価格：11,000円(税込)

サイズ：S/M/L/LL(カラー：ブラック/シャンパンゴールド)

※通常会期(他店舗販売日)：10/8(水)予定

ノンワイヤーで快適、美胸を作る新ブラキャミ



価格：6,930円(税込)

ブラデリスニューヨークの新作「Perfumyプラスブラキャミ25A1」は、ノンワイヤーでも立体的なバストシルエットを実現する優れたデザインが特徴です。

特許取得のオリジナルパターンを採用し、引き上げループや立上げ三角パッドがバストをしっかりサポート。

モールドカップと引き上げループの間にはメッシュテープが使われており、バストの大きさに合わせて伸縮し、幅広いサイズにフィットします。

カラーはブラックとグレイの2色展開で、どちらもシンプルでエレガントなデザインです。

サイズ：S/M/L/LL

ブラデリスニューヨークの新商品をチェック♡



ブラデリスニューヨークの新作ブラとブラキャミソールはどれも魅力的なアイテムばかり。

ヨーロッパの伝統的なアカンサス模様を使った華やかなデザインや、ノンワイヤーでも美しいシルエットを作るブラキャミソールなど、美しいバストラインを作り出すブラアイテムたち。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。サイズ展開も豊富なので、自分にぴったりのアイテムが見つかること間違いなしです。