ＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円は１５２円台半ばに伸び悩んでいる。ただ、本日も円安が加速し、ドル円は一時１５３円ちょうどまで急上昇する場面も見られた。



円安もさることながら、ドル高の動きもドル円を支援している。ここ数日、ドルは対ユーロ、ポンドでも上昇している状況。ドルの自律的な買いというよりも米国以外での政治的・財政的な懸念がドル以外の主要通貨を圧迫する中、ドルが消極的に買われているものと思われる。



日本では、高市氏の自民党総裁選の勝利をきっかけに、財政・金融の緩和策への不安から円安が加速しているほか、フランスでは、就任から１カ月足らずでルコルニュ首相が辞任し、難航する予算協議を背景に政治的混乱が再燃。ユーロの重しとなっている。英国では、１１月の秋季予算案の発表を前に財政の持続性への懸念が広がっており、ポンドの上値を抑えている。



米国も政府機関閉鎖や財政問題がクローズアップされてはいるものの、すでに認識されていることでもあり、新鮮味という点でドル以外の通貨に焦点があたっているようだ。



USD/JPY 152.47 EUR/USD 1.1632 GBP/USD 1.3432



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト