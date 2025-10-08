卵と砂糖だけでパウンドケーキが作れる！9月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

粉なしでパウンドケーキが完成！「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年9月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！材料2つだけで作れるパウンドケーキや、5分で完成するおはぎのレシピなどが注目されていました。

インスタントコーヒーが余っていたら、簡単スイーツを作ってみませんか。ティラミス風ヨーグルトやクッキーなど、材料を揃えやすい簡単コーヒースイーツを5品ご紹介。コーヒーの風味を活かしつつ、甘さ・ほろ苦さのバランスを楽しめます。



第4位：重ねるだけ！簡単ビスケットケーキ

ビスケットとヨーグルトを交互に重ねて、冷蔵庫で30分冷やすだけ。火もオーブンも使わず、驚くほどしっとり食感のケーキレシピです。簡単に作れて満足感のあるスイーツが欲しい人にぴったり。小さな子どもとのおやつ作りにもおすすめです。



第3位：5分で絶品！簡単おはぎレシピ

ごはんや切り餅、レトルトパックのお赤飯などから作る、簡単おはぎのレシピをご紹介。5分でほどで手軽に作れるから、和の甘さを楽しみたい時に最適。きなこやあんこでお好みの味に仕上げてくださいね。



第2位：スプーンが止まらない！殿堂入り「牛乳寒天」

1,500件を超えるつくれぽが投稿されている、人気の「牛乳寒天」レシピが2位にランクイン。寒天液はよく混ぜて煮溶かすこと、フルーツの種類に応じて砂糖の量を調整することがポイントです。つるんとなめらかで、ほんのり甘さがしみわたる優しい味わいです。



第1位：卵×砂糖だけで作るふわふわパウンド

2025年9月の「スイーツ」記事ランキング1位になったのは、たった2つの材料で作る“ふわふわ”パウンドケーキのレシピでした。メレンゲをしっかり立てるのが成功のコツ。ベーキングパウダーなしでもここまでの軽さが出せるのが驚き。甘さ控えめで上品な仕上がりだから、甘いものが好きな方でも飽きずに楽しめる一品です。







クックパッドニュースでは他にも多くのスイーツの記事をお届けしています。