コミックシーモア「恋するソワレ」にて連載中の、朝日奈ミカ氏によるマンガ「できても、できなくても」（シーモアコミックス）。本作は不妊症が原因で彼氏に振られ、会社も辞めざるを得なくなってしまった主人公・桃生翠と、そんな心身ボロボロの彼女が年下のイケメン・月留真央と出会うことから始まる物語。本日10月9日からは桃生翠役を宇垣美里さん、月留真央役を山中柔太朗さんが演じるドラマの放送がテレ東ほかにて開始される。

本稿では第1話の内容を掲載する。なお、コミックシーモアでは現在8巻分が無料公開されているほか、最終巻が独占先行配信中となっている。

□コミックシーモア「できても、できなくても」のぺージ

□ドラマ「できても、できなくても」のぺージ

【「できても、できなくても」】

「桃生翠さん…残念ですがあなたは不妊症です」――

ブライダルチェックで発覚した不妊症が原因で同じ会社の彼氏から別れを告げられた翠。

しかも早々に元彼が社内の別の女性とイチャイチャしているところを見てしまい、

不妊症が原因で別れたことも社内中に広まって身の置き所がなく会社を辞めざるをえなくなってしまった。

そんな心身ボロボロの時に出会った年下のイケメンと一夜を共にして…!?

【1話試し読み】

(C) 朝日奈ミカ/シーモアコミックス

(C)「できても、できなくても」製作委員会