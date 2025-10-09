２０２５年のノーベル化学賞の受賞が決まった京都大特別教授の北川進さん（７４）は、京都市中心部の四条河原町近くに生まれ育った。

地元の中学に進み、本を読むなどして数学や理科が好きになった。

中学時代はバレーボールに打ち込み、練習に励んだ。キャプテンも務めた経験を「自分が引っ張るという訓練になった」と振り返り、いまも組織を導く原点になったという。

「ドクター（博士課程）に進まないか」。京都大の修士課程で学んでいた北川さんに研究者の道を勧めたのは、当時、助教授の森島績（いさお）・京大名誉教授（８５）だった。

指導教官の森島さんが「勉強不足だ」と指摘すると、北川さんは「森島さんこそ勉強が足りない」と言い返してきた。しかし、森島さんは「研究者にとって生意気なことは悪いことではない。むしろ伸びると考えた」という。

北川さんは会社勤めをしようと考えていたが、森島さんの勧めが背中を押した。

受賞決定に、森島さんは「研究の道を勧めたことは間違いではなかった。長年の苦労が実り、おめでたい」と声を弾ませた。

また、北川さんの教え子で、コンピューターグラフィックス（ＣＧ）制作会社「サイエンス・グラフィックス」（京都市左京区）の社長、辻野貴志さん（４３）は、恩師の受賞決定に、「ほんとに来た」と声を上げた。

京都大４年だった２００４年から３年間、北川研究室に在籍。当時は、「金属有機構造体」（ＭＯＦ（モフ））がようやく学会で注目され始めた時期だったといい、「化学を専攻する学生でも難解で、実用性もイメージできなかった」と振り返った。

そんな辻野さんらに、北川さんはよく「『無用の用』や」と説いた。一見役に立たなそうなものが、実は重要な役割を担っている、という意味だ。「面白いことをやるのがサイエンスや」が口癖だった。

辻野さんは「新しい分野を切り開いた苦労もあったと思う。わずかでも手伝うことができ光栄です」と喜んだ。