片岡愛之助＆大橋和也“ごはんですよ！”新CMで「味キマる～！」親ビン＆子ビンとして再登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

歌舞伎俳優・片岡愛之助と、なにわ男子・大橋和也を起用した“ごはんですよ！”の新CM『ごはんですよ！で味キマる～！』篇、『食べるラー油で味キマる～！』篇が、10月10日より全国（一部地域を除く）のテレビ局にて順次オンエア開始。WEBでは、10月9日より配信開始となった。

■片岡愛之助＆大橋和也、親ビン・子ビンとして登場

前回シリーズに引き続き、愛之助と大橋が親ビン・子ビンとして登場。本編では、桃屋が長年大切にしてきた“テマヒマ”の味づくりを、コミカルかつキャッチーな歌とダンスで表現。「♪桃屋がテマヒマかけたから、たったひとさじ味キマる！」と耳に残るフレーズとともに、家庭の食卓に寄り添い続ける“ごはんですよ！”の魅力を、楽しく親しみやすい世界観で描いた。

また、ふたりの貴重な“実食シーン”と“美味しい表情”も必見。撮影後のインタビューで、愛之助は「こんなに早く大橋君と同じCMで会えるなんて思っていなかったし、また一緒に歌えるとも思っていませんでした！」と大橋との再会を振り返り、大橋も「監督が“最高！”“かわいい！”と褒めてくださって、現場がとても明るかったです。皆さんにもその楽しさが伝われば嬉しいです！」と新CMへの手ごたえを話している。

新CMでは、料理に悩む人の前に“親ビン”と“子ビン”が現れ、軽快な歌とダンスで一気に解決。「味キマる～！」のフレーズを表情豊かに繰り返すふたりは、現場でも一発でセリフを決める抜群のコンビネーションを披露した。早口の歌を歌いながらキメポーズを取り、監督から「完璧！」の声が飛ぶ場面も。ユーモラスな動きと息の合った掛け合いに、スタッフも思わず笑顔になる撮影となった。

■撮影エピソード

今回の新CMでは、桃屋の定番商品“ごはんですよ！”をテーマに、“テマヒマかけたおいしさ”と“ひとさじで味がキマる”魅力を表現するオリジナルソングを制作。リズムが早く、何度も繰り返す「味キマる～！」のフレーズも、ふたりは見事に歌いこなし、キレのあるダンスと一緒に最高の“味キメソング”を完成させた。

撮影現場では、監督の「最高！ かわいい！」という掛け声に応えるように、笑顔溢れるコンビネーションを披露。料理に悩む人をびんに入った“親ビン”＝愛之助と“子ビン”＝大橋が軽やかに救っていくコミカルな姿にも注目。ふたりは丸眼鏡をかけて、桃屋のマークをイメージした桃屋ポーズにも挑戦した。

■片岡愛之助、大橋和也 インタビュー