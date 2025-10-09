　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の4万8030円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては295.01円高。出来高は6160枚となっている。

　TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.34ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48030　　　　　+270　　　　6160
日経225mini 　　　　　　 48030　　　　　+270　　　103277
TOPIX先物 　　　　　　　　3248　　　　 +10.5　　　　9042
JPX日経400先物　　　　　 29285　　　　　+135　　　　 829
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+4　　　　 244
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース