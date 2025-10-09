日経225先物：9日0時＝270円高、4万8030円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の4万8030円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては295.01円高。出来高は6160枚となっている。
TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.34ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48030 +270 6160
日経225mini 48030 +270 103277
TOPIX先物 3248 +10.5 9042
JPX日経400先物 29285 +135 829
グロース指数先物 749 +4 244
東証REIT指数先物 売買不成立
