天皇陛下の祖母香淳皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」の内容が9日、公表されました。戦時中の知られざる姿も描かれています。

「香淳皇后実録」は、宮内庁が香淳皇后の日々の活動などを17年かけてまとめた公式記録です。

終戦の日、正午からの「玉音放送」を「御文庫」と呼ばれるお住まいでラジオで静かに聞いた後、防空壕から戻った昭和天皇を迎えたことや、戦時中、疎開学童らにビスケット41万袋を贈ったこと、お住まいで傷痍軍人に贈る包帯を巻き、「グリッド」という電波探知機に使う部品を作っていたことなど知られざる姿も描かれています。

また終戦の翌年、日本赤十字社の総会で戦災者や家族を失った人々の悲しみに触れ、「どうしたならば、そういう人たちの心の傷を少しでも軽くすることが出来るでしようかと、日々心をいためております」と挨拶したことも紹介されています。一方、14歳で昭和天皇の皇太子妃に「予定」され、20歳で結婚するまで受けていた“お妃教育”の詳細が初めて明らかになりました。

戦後も外国人教師から継続的に英語とフランス語を教わり、法律の大家から新憲法などについて進講を受け、ピアノやバイオリンを習い、絵画では川合玉堂や前田青邨ら巨匠からの指導を受け続けるなど、生涯貫いた「学び」の姿勢も浮かび上がります。

さらに家族を大切にし、婚約中の上皇后さまには伝来の指輪を贈り、着物を選び、一緒にサクラを見に行くなど気遣い、上皇ご一家とはほぼ毎週、曜日を決めて、会食など団らんのひとときを過ごしていたことも記されています。全文は宮内庁のホームページで公開されます。