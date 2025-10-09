ノアの秋のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、東京・両国国技館）でゲスト解説を務めるフリーアナウンサーの古舘伊知郎（舘は舎へんに官＝７０）が、同じく解説を務める爛廛蹈譽好螢鵐哀泪好拭辞疉霪７瓢福複僑押砲箸了前番組収録に臨んだ。

古舘は武藤と共に１１日の大会を生中継する「ＡＢＥＭＡ」でゲスト解説を任された。その事前番組の収録で、武藤と再会。一昨年２月の引退試合で詩を朗読した武藤と昔話に花を咲かせつつ大会の見どころを語り合った。さらに「うまい解説なんかできるわけないので、実況をやっちゃって実況アナに迷惑かけるとか舌先の場外乱闘とかあるかな…」とニヤリ。武藤から「乗っ取るくらいでいいんじゃないですか？」とたきつけられると、古舘は「節度を持った乱闘を行いたいと思います」と意気込みを語った。

その後、報道陣の取材に応じた古舘は武藤と再会した感想を「足が痛いとかいろいろあるのを聞いてますけど、それでも根本的なエネルギーがすごく元気な人じゃないですか。そういう意味で元気な武藤さんに会えるのはとってもうれしいですね」と笑顔だ。プロレス牴鮴皚瓩寮茲髻屬泙晴兇涼罎豊犲其刑沖瓩あって。『何かオファーがあったら実況してみたい。ふるさとに里帰りしてみたい』っていう欲があるんだと思います」と見すえるのだった。

当日はどんなことになってしまうのか。なお、事前番組はユーチューブの「ＡＢＥＭＡプロレス公式チャンネル」で９日午後６時から公開される。