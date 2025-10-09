ドラゴンゲート８日の後楽園ホール大会でシュン・スカイウォーカーの新たな仲間とみられる存在が登場した。

この日シュンは帆希、木村和真と組んで、オープン・ザ・トライアングルゲート王者で極悪軍「我蛇髑髏」のＫＡＩ＆ＩＳＨＩＮ＆加藤良輝と激突した。シュンはもともとは帆希と２人でこの王座戦に挑もうとしていたが、斉藤ＧＭに認められず、急きょ３人目のメンバーとして白羽の矢を立てたのがデビュー２か月の木村だった。

シュンは帆希のキックのアシストを受けて加藤にブラスターを決めるなど善戦する。しかし一進一退の攻防の中、木村がＩＳＨＩＮに捕まり人誅（変型スクラップ・バスター）でＫＯされる。さらには極刑（変型バックチョーク）で絞め上げられレフェリーストップ負けとなってしまった。

シュンは共に戦った木村をねぎらうかと思いきや、リング外へ突き落とした。「こんな奴は当たり前の当たり前にいらねえんだ。雑魚はシュン・スカイウォーカーの隣に立つ資格はないんだよ」と斬り捨てた。

すると木村と入れ替わるように現れたのが、青いシャツを着た謎のマスクマンだった。あっけにとられる我蛇髑髏の面々に対しシュンは「この世界中、宇宙、空は一つでつながってるんだよ。シュン・スカイウォーカーのネットワークはお前たちの思っている以上にある。お前たちがもっと苦しむ姿を俺に見せてくれよ、ハーッハッハ」と高笑いをあげた。

バックステージでも「俺だって何も働きかけないわけじゃない。だからこそのあの存在、シュン・スカイウォーカーの全宇宙に広がるネットワークを使ってもっと楽しいことをして、もっと苦しい顔見せてもらおうかなって思います。俺はそれが楽しみで楽しみで仕方ないんです」と早口でまくしたて控室へ引き上げていった。謎の人物の正体やいかに。