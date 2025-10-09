ドラゴンゲート８日の後楽園ホール大会でオープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）が挑戦者のＢｅｎ―Ｋ（３３）を下し初防衛に成功した。

菊田は尻爆弾を決め優位を築くとバックを取って追撃を狙う。しかしヘッドバットで逃れたＢｅｎ―Ｋから投げっぱなしのジャーマンでコーナーに叩きつけられると、その後もスピアー、ドロップキックの猛攻を食らう。負けじと菊田も力任せにＢｅｎ―Ｋを放り投げると、再び尻爆弾を発射し譲らない。

一進一退の攻防の最後は尻爆弾とスピアーの打ち合いに。意地で勝った菊田がラリアートからローリングラリアートを決め、執念の３カウントを奪った。

試合後マイクを握った菊田は「そうだよな、やっぱり俺が一番強いんだよ。Ｂｅｎ―Ｋざまあみろ。お前はやっぱりゴミだったんだよ」とご満悦だ。

次の挑戦者を求める菊田の前に現れたのは斉藤了ＧＭだった。菊田の激闘をねぎらうと、ドラゴンゲート秋の祭典「キング・オブ・ゲート（ＫＯＧ）２０２５」の開催を発表した。開幕は１１月６日の後楽園ホールで、菊田の１回戦の相手は吉岡勇紀だ。

菊田は「斉藤了ＧＭ、後楽園ホールのお前ら、お前たちはＫＯＧに何を期待してんだ。そうだよな、この俺の圧倒的優勝だな。吉岡勇紀はこの俺とは格が違うんだ。奇跡を起こせると思うなよ。この俺はそんなに甘くない。俺はドラゴンゲートの力の象徴、菊田円だ！！」と絶叫し、大会を締めていた。