アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がパーソナリティーを務めるＭＢＳラジオの「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（水曜・後１０時）が８日、放送され、末澤誠也と佐野晶哉が出演。佐野が「僕たちが発信することに耳を澄ませて、気にしすぎず頑張っていきましょう」とリスナーに呼びかけた。

番組エンディングで、まず末澤が「『Ａぇ！ヤンタン』というのが（今後も）みんなが『聞きたいな』『活力になるな』『楽しかったな』って思えるようなラジオになれたらいいなと思います」と決意表明。佐野も明石家さんま率いる「ＢＥＧＩＮとアホナスターズ」の「笑顔のまんま」をＢＧＭに流しながら「さんまさんみたいな器用なことはできないですけど、僕たちなりに精いっぱい皆さんに笑顔になってもらえるように頑張ってますんで。Ａぇ！ｇｒｏｕｐらしくやっていきたいと思います」と優しい口調で語った。

さらに佐野は「ホンマ『ヤンタン』があってくれて良かった〜とめっちゃ思いました」とポツリ。続けて「いろんなことあると思いますけれど、僕たちが発信することに耳を澄ませて、気にしすぎず頑張っていきましょう。一緒に」と周囲に惑わされることなくメンバーの声を聞いてほしいと説いた。

最後は末澤が「Ａぇ！ｇｒｏｕｐとしてもこれからも『ヤンタン』を楽しくやっていきますし、当面は４人で頑張っていきますので、毎週楽しみに聞いてもらえるとうれしいなと思います」と結んだ。