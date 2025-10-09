宮内庁は９日付で、昭和天皇の后（きさき）・香淳（こうじゅん）皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」の全文を公表した。

側近の日誌などを基に皇后の動静が克明に記され、戦時に頻繁に軍人と面会してお言葉を伝えていたことなどが正確な時系列で判明した。

実録によると、皇后は日米開戦直前の１９４１年１２月３日、連合艦隊の統率を命じられた山本五十六と面会し、＜重大ナル任務ヲ帯ビテ出征スル趣（おもむき）洵（まこと）ニ御苦労ニ思フ＞と伝えた。

読売新聞が昭和の初めから終戦の年までの記述を調べたところ、将官や侍従武官との面会は延べ３９０回を超え、その半数以上で激励やいたわりなどのお言葉を伝えていた。戦傷者には、義眼や義肢を１６０回以上、包帯も５万２０００本以上贈っていた。軍人との面会や戦傷者への施しの規模、お言葉の詳細が初めて判明した。

新資料も発掘され、結婚前の学習科目や時間割などの詳細も明らかになった。

終戦の日は、「玉音放送」のラジオを皇居内の防空施設「御文庫（おぶんこ）」で聞いたことが特定された。一方、自身の婚約への反対運動が起こった「宮中某重大事件」に対する心情が直接わかる記述はない。同庁は「確実な資料に基づき記述する方針をとった」としている。

実録は同庁が１７年かけて編さんし、先月、天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻に献上（奉呈）された。約１５００件の資料を利用し、計３８２８ページ、計約２６４万字でつづられた。９日午前９時半から同庁ホームページで公開される予定。

◆香淳皇后＝１９０３年（明治３６年）３月６日、皇族の久邇宮（くにのみや）邦彦（くによし）王、俔子（ちかこ）妃の長女として誕生。名前は良子（ながこ）。２４年（大正１３年）１月に皇太子時代の昭和天皇と結婚し、上皇さまをはじめ２男５女をもうけた。２０００年（平成１２年）６月１６日に９７歳で逝去。記録上確認できる最長寿の皇后だった。