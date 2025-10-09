宮内庁が９日付で公表した香淳皇后実録では、激動の時代を昭和天皇と仲むつまじく歩み、２男５女の母親としても子供をいつくしむ皇后の素顔が浮かんだ。

終戦後、「戦争終結の詔書」を皇太子時代の上皇さまらと読んでいたこともわかった。（戸田貴也、坂場香織）

皇族の久邇宮家出身の香淳皇后（良子（ながこ）女王）は２０歳で結婚。その１年後の１９２５年１月２２日の記述では、鼻炎手術を受けた夫を看病した様子が記された。氷のうなど身の回りの世話をし、〈蓄音機、ヴァイオリン演奏にて慰められる〉などこまやかな心配りが紹介されている。

夫婦仲の良さをうかがわせるエピソードは続く。６１年４月２４日、記者から天皇への還暦祝いを問われると〈秘密〉と答え、そのときの皇后の様子は〈天皇とお顔を見合わせてお笑いになる〉と描かれた。

戦争に関しては、４５年８月１５日、終戦の詔書が読み上げられた「玉音放送」は皇居内の御文庫（おぶんこ）で〈終了まで静かにお聴き〉などと記されるにとどまった。ただ、同年１０〜１１月には詔書を皇居で書き写し、疎開先の日光から戻られた上皇さま、弟の常陸宮さまと読んでいたことが明らかになった。同庁の担当者は「戦後の皇室がどうあるべきか、その道しるべを詔書に求めたのではないか」と話す。

娘たちとの別れもあった。２７年に生まれた次女祐子（さちこ）内親王は半年で逝去。６１年７月には長女東久邇成子（しげこ）さんに３５歳で先立たれた。亡くなる前、皇后は天皇と２８回、単独でも３４回、宮内庁病院に入院していた成子さんのお見舞いに足を運んだ。

〈はりつめし心もゆるびいささかの言の葉にもまた涙こぼれて〉

実録は、成子さんをしのんで詠んだ和歌も紹介した。

絵を描くことが好きだった皇后。７７年に腰を痛め、７９、８０年の全国戦没者追悼式では〈御起立がお遅れ〉、同庁幹部は８７年１２月、〈高齢のため老人特有のいろいろな状況がある〉と国会で答弁した。

昭和天皇の崩御から１１年後、老衰のため９７歳で逝去した。〈在りし日のお姿や明るいお声は今もよみがえって日夜心を離れず、思い出は尽きることがありません〉。実録は逝去後の儀式で上皇さまが述べられたお言葉も伝えている。

テレビ見ながら 手つなぐ二人

晩年の香淳皇后に側近として仕えた元皇太后宮職参事の斎藤誠治さん（７８）が読売新聞の取材に応じ、思い出を語った。

１９８０〜８４年は昭和天皇の侍従として、平成時代の９１〜９５年は皇后に仕えた。実録では、斎藤さんが記録した業務日誌が典拠資料として使われた。

実録には、天皇が皇后を伴って那須御用邸で何度も植物調査をしたとの記述がある。斎藤さんによると、皇后が腰を痛めた後、天皇は花束を作って「これを良宮（ながみや）に」と斎藤さんに託し、皇后はうれしそうに受け取ったという。

お二人がお住まいでテレビを見ながら、手をつないでいるのを見かけたこともある。天皇崩御後にかつて天皇と散策した皇居内の庭を車いすで訪れると、ほっとした表情を浮かべたという皇后。「戦時中孤独だった昭和天皇をそばで支えてこられた良き理解者だった。思い出に浸られていたのかもしれない」と語った。