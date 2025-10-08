昨季の終盤に行われたFA杯でマンチェスター・シティを下しタイトルを獲得したクリスタル・パレス。今季のプレミアリーグ開幕前に行われたコミュニティ・シールドではリヴァプールを破る上々の滑り出しでシーズンをスタートさせた。



シーズン開幕後もこの勢いは衰えておらず、プレミア第6節で当時リーグ首位だったリヴァプールと再度激突。後半アディショナルタイムにエディ・エンケティアが勝ち越し弾を挙げ、2試合連続でリヴァプールに土をつけた。





そんな好調パレスを支えているのが、オーストリア人指揮官のオリヴァー・グラスナー監督だ。2024年にブンデスリーガのフランクフルトからやってきた指揮官で、就任当初は初のプレミア挑戦に苦戦したが、そこを切り抜けてからは前述したような好成績を残している。特に今季はエベレチ・エゼという攻撃のキーマンを引き抜かれたが、ここまではそれを感じさせない強さを披露している。ただ、グラスナー監督とパレスの契約は今季限り。クラブは新契約を提示したが、現状同監督はサインを保留としている。『Sky Sports』では元パレスの指揮官であるアラン・パーデュー氏がグラスナー監督を引き留めるのは難しいだろうと持論を展開している。「パレスのサポーターが多くいる中で、こういうことを言うのは気が引けるが、彼は移籍するだろう」「フランクフルトではCL権を獲得したし、ここでも同じようなこと(欧州カップ戦出場)を成し遂げた」「現時点での彼の実績から判断すると、間違いなくトップレベルからの誘いを受けるだろう。次の夏に何が起こるのか見守りたい」