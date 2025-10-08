台風23号が発生

気象庁によりますと、台風23号は、きょう（8日）午後９時には日本の南にあって、１時間におよそ３０キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路については次の通りとなっています。

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



あす（９日）午前９時には日本の南

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（９日）午後９時には日本の南

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あさって（１０日）午後９時には南大東島の北北東約６０キロ

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



１１日午後９時には九州の南

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、日本の太平洋側の地域に沿って北東に進む予想になっています。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



ただ、台風22号と同じく、高気圧の勢力の弱い領域を進み北上する可能性があります。まだ発達の程度や進路にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



8日から16日までの雨と風の予想は次の通りです。

９日（木）雨と風のシミレーション

９日（木）の3時間ごとの雨と風の予想は次の通りです。

１０日（金）雨と風のシミレーション

１０日（金）の３時間ごとの雨と風の予想は次の通りです。

今後16日間 各地の天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報は次の通りです。

今後の気象情報に注意してください。