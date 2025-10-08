オリーブヤング発「ブリングリーン」から敏感肌に寄り添う“青豆モイスト処方”誕生♡

韓国のKビューティープラットフォーム「オリーブヤング」発のヴィーガンスキンケアブランド「ブリングリーン」から、敏感肌にやさしく寄り添う「ブルービーンB5-PDRN™ライン」が2025年11月1日（土）に登場します。青豆由来の独自保湿成分“青豆モイスト処方”が、角質層のすき間をうるおいで満たし、乾燥や刺激からお肌を守る乳液とクリームの2ステップで、すこやかな素肌へ導きます。

オリーブヤング発、敏感肌に寄り添う新処方

「ブルービーンB5-PDRN™ライン」は、済州島産の青豆由来成分に着目した“青豆モイスト処方”を採用。

パンテノールを含む「青豆カプセル³」と、植物由来のPDRN⁴を組み合わせ、角質層までうるおいを届けます。

乾燥やハリ不足など、ゆらぎがちな敏感肌をやさしく保湿し、みずみずしく健やかな印象へ。動物由来原料を使わないヴィーガン設計で、毎日のスキンケアに安心して取り入れられるのも魅力です。

青豆のうるおいで満たす乳液＆クリーム

「ブルービーンB5-PDRNマイルドローション」は、230mLで1,760円（税込）。肌の水分と油分のバランスを整え、後に使うクリームの浸透⁶をサポートします。

続く「ブルービーンB5-PDRNマイルドクリーム」は、100mLで1,980円（税込）。高密着の水分クリームが、うるおいをしっかり閉じ込め、長時間しっとり感をキープします。

どちらも角質層までうるおいを届ける青豆カプセル³配合で、乾燥が気になる季節のお守りケアにぴったりです♪

＊3 パントテン酸（整肌成分） ＊4 ＤＮＡ－Ｎａ（整肌成分） ＊6 角質層まで

敏感肌に“やさしさ”という選択を♡

乾燥や外的刺激にゆらぎやすい敏感肌に、必要なのは“やさしさ”と“うるおい”の両立。「ブルービーンB5-PDRN™ライン」は、毎日のケアに心地よく寄り添い、素肌そのものの健やかさを引き出します。

青豆由来の成分が肌バリアをサポートし、しっとりとなめらかな手触りへ。オリーブヤングで出会えるブリングリーンの新ラインで、肌も心もほっとするスキンケアタイムを始めてみませんか？