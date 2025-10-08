CLデビューも果たした橋岡大樹、追加招集で11か月ぶり復帰に「このチャンスを絶対につかみたい」
追加招集で得たチャンスをものにするつもりだ。日本代表DF橋岡大樹(スラビア・プラハ)が10日のパラグアイ戦(パナスタ)に向けて取材に応じ、「どんな巡り合わせでも選ばれるのが大事。チャンスをもらえたことは感謝しているし、そこでどれだけ活躍を見せられるかが大事になってくる。そこだけに集中したい」と意欲をたぎらせた。
1シーズン半を過ごしたイングランドのルートン・タウンから今夏、「チャンピオンズリーグに出られる選手は限られていると思う。魅力的だなと思った」と、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ出場が決まっていたチェコのスラビア・プラハに移籍した。
9月17日にはボデ・グリムト戦の後半32分からピッチに立ち、日本人36人目の欧州CL出場選手に。そして9月30日には昨季欧州CL準優勝のインテルとの試合に先発出場を果たした。試合は力の差を見せつけられた格好で0-3の敗戦。「アンセムを聞いたときに鳥肌が立った。嬉しいという気持ちがあった」と言いながらも、「チームとして結果を出したいという気持ちが一番強かったので、インテル相手とはいえ、負けてしまったのが一番悔しかった」と悔しさをのぞかせた。
とはいえ、インテル戦では左サイドバックとしてプレーし、世界最高レベルの右ウイングバックであるMFデンゼル・ダンフリースとマッチアップするなど、ルートン時代とはまた異なる経験を重ねている。
日本代表招集は昨年11月以来。この間は負傷によりルートンで試合に出られない時期もあり、「もどかしかった」(橋岡)という時間を過ごした。パラグアイ戦またはブラジル戦に出場すれば昨年11月19日のW杯アジア最終予選・中国戦以来の代表戦出場となる。「毎回チームでやりながらも代表のことは頭の中にあった。今回、追加招集という形だけど、このチャンスを絶対つかみたい」と、珍しく強い言葉で並々ならぬ覚悟を示している。
守備陣に負傷者が多い今、橋岡ならではの強みがある。左右サイドバック、センターバックができることだ。「複数のポジションができるのはチームにとってプラスだと思う。どのポジションでも『やれ』と言われたときに自分のタスクを全うできる選手も必要だと思う」。そう語るように、最終ラインのユーティリティー選手として力を見せることでW杯本大会への道が広がると考えている。
練習後には齊藤俊秀コーチと身振り手振りをまじえながら長い間、話し込んでいる姿があった。齊藤コーチには、ルートンに所属していた頃から代表に呼ばれていない間も定期的に連絡をもらい、日本代表戦のフィードバックを受けていたという。
「チームにケガ人が多いことはネガティブなところだけど、そこでチャンスが回ってくる人もいて、僕なんかもそう。追加招集で来た選手が代表でいい結果を残したら、ポジティブな面が一つ増えると思うので、チーム力を上げていくために大切なことだと思っている」。久々のチャンスにありったけの野心をぶつけるつもりだ。
(取材・文 矢内由美子)
