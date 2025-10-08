サッカー日本代表ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が爍嫁目の飛躍瓩陵廾を自己分析した。

森保ジャパンは８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内でトレーニングを行った。

鎌田は所属先のイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスで２年目。昨季から続いたクラブ新記録の１９試合無敗に貢献し、９月はチームの月間最優秀選手にも選出された。

自身の好調の理由について「本当に慣れが一番大きい」と明かし「プレミアのスピード感、クリスタルパレスのやり方、選手の特徴がわかったという部分ではやっぱり（昨季とは）違うと思う。１年でフィットするのは難しいし、ある程度時間はかかるもの。時間が解決してくれた部分もある」と説明した。

さらに、自らのプレースタイルの強みを「割と自由に動いてるイメージがあると思うけど、監督とかにやれと言われたことをそのままやるタイプ」と分析。今回の２連戦では、森保ジャパンのボランチを務める主将のＭＦ遠藤航（リバプール）がケガにより不参加。代表戦でトップ下での出場が多い鎌田が、ボランチで出場する可能性もある。

「（両ポジションで）求められていることも違うので。僕がどうというよりも、チームとしてどう戦いたいか、それを僕はうまく表現できるようにしたい」と意気込んだ。