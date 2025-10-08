1点投入で映える“この柄”！【ZARA】大人の秋に♡「レオパ柄アイテム」

今年の秋はエレガントでありながらどこか辛口なムードも楽しみたい。そんなエッジィな秋コーデを目指す大人女性は、トレンドキーワードのひとつに浮上しているレオパード柄のアイテムに挑戦してみて。今回は、大人の秋コーデに一点投入で映えるレオパード柄アイテムを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。服だけでなくスカーフやシューズなど、小物まで充実したZARAのレオパ柄アイテムは必見です。

シアーな風合いがニュアンス感を演出するブラウス

【ZARA】「アニマル柄セミシースルーブラウス」\6,590（税込）

レオパードの総柄でありながら、程よく透けるシアー素材のおかげでどこかニュアンス感も漂うエレガントなブラウス。袖口にゴムが入ったボリュームスリーブが風を受けて優雅な動きを生み出します。深めに開いたVネックの前身頃はボタンで開けられるため、羽織として軽やかにレイヤードすると、より気楽にコーデに取り入れやすくなるはず。

品のある秋コーデが完成するドッキングワンピース

【ZARA】「アニマル柄コンビミディ丈ベルト付きワンピース」\5,990（税込・セール価格）

小物を選ぶだけで、旬度の高い着映えコーデが完成するドッキングワンピース。ハイネックのノースリーブトップスにレオパード柄の異素材のスカートを組み合わせており、一見ワンピースに見えない着こなしが楽しめます。黒 × くすみ感の強いレオパード柄の重厚な色合わせが、秋らしさと上品さを醸し出してくれそう。足元は筒が太めのブーツから合わせてみて。

華やかなエッジをきかせる抽象画のようなスカーフ

【ZARA】「シルク モダール アニマル柄スカーフ」\5,290（税込）

スカーフが一大トレンドのこの秋、レオパード柄を混ぜた抽象画のようなスカーフは、一点投入でコーデをぐんと華やかに見せてくれそう。光沢感が特徴のモダールにシルクをブレンドした艶やかな素材を使用しており、素材からもクラス感を演出します。サイズは100 x 195cmと大判のため、肩がけしたり腰に巻いたりと、服を1枚重ねる感覚でアレンジを楽しめそうです。

足元からピリッと引き締める辛口ヒールシューズ

【ZARA】「アニマル柄 スリングバック ハイヒールシューズ」\6,590（税込）

映えるレオパード柄をさりげなく取り入れるなら、小さな面積でも存在感があるシューズで試してみるのがおすすめ。かかとが開いたスリングバックタイプのハイヒールシューズは、鋭いポインテッドトゥも相まってコーデをピリッと辛口に引き締めてくれそうです。華奢なストラップが足首をホールドし、アンクレットのように足元を飾り立てます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ