■台風22号（ハーロン）

【写真を見る】台風22号・23号情報 22号は最大瞬間風速70メートルで伊豆諸島直撃 23号は同じコースを進む予想 今後の進路と勢力は？気象庁発表データで”ダブル台風”を詳しく

非常に強い台風第２２号は、青ヶ島の南西約１７０キロを

１時間におよそ２０キロの速さで北東へ進んでいます。

非常に強い台風第２２号は、８日２２時には

青ヶ島の南西約１７０キロの

北緯３１度３０分、東経１３８度３０分にあって、

１時間におよそ２０キロの速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルで

中心から半径１３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心から半径３９０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





■台風23号（ナクリー）は

台風第２３号は、日本の南を

１時間におよそ３０キロの速さで北北西へ進んでいます。

台風第２３号は、８日２１時には

日本の南の

北緯２０度３５分、東経１３７度２５分にあって、

１時間におよそ３０キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



台風の中心は、１２時間後の９日９時には

日本の南の

北緯２２度２０分、東経１３５度４０分を中心とする

半径６５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

２４時間後の９日２１時には

日本の南の

北緯２３度５５分、東経１３４度２５分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

４８時間後の１０日２１時には

南大東島の北北東約６０キロの

北緯２６度２０分、東経１３１度２５分を中心とする

半径１５５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

７２時間後の１１日２１時には

九州の南の

北緯２８度４０分、東経１３０度４０分を中心とする

半径２２０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。