彼に依存しすぎてない？【恋愛依存症】の特徴と注意すべきポイント

恋愛は本来、心を豊かにしてくれる素晴らしいものです。しかし、その気持ちが強すぎると「依存」になってしまい、相手に負担を与えてしまうことがあります。最初は「一途で可愛い」と思われても、徐々に「重い」と感じられてしまうケースは少なくありません。この記事では、「恋愛依存症」の人に多く見られる特徴と、その注意点について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。当てはまる部分があると感じた方は、少し意識して行動を見直してみましょう。

ひとりの時間を過ごせない

恋愛依存症の人は「常に恋人と一緒にいたい」と感じやすく、ひとりで過ごすことが苦手です。

予定が空くと「会いたい」とすぐに誘ってしまい、相手の都合を考えられなくなることがあります。

もちろん「好きだから会いたい」という気持ちは自然なことですが、度を超えると相手にとってはプレッシャーになり、「重い」と感じられてしまうことも。

良好な関係を築くためには、自分ひとりの時間も大切にすることが必要です。

趣味や友人関係を充実させることで、恋愛だけに依存しない自立した魅力が生まれるでしょう。



嫉妬や干渉が強すぎる

恋愛依存症の人は、恋人の行動に過剰に反応する傾向があります。

「誰と会っていたの？」「その人ともう会わないで」など、相手の交友関係にまで口を出してしまうことも少なくありません。

これは「大切に思っている」気持ちの裏返しでもありますが、やりすぎると相手の自由を奪い、息苦しさを感じさせてしまうかもしれません。

結果として、信頼関係が壊れてしまう危険性も...。

恋愛は「相手を信じること」で成り立ちます。

「見守ることができる余裕」こそが、恋人にとって心地よい距離感をつくるでしょう。

恋愛が人生の中心になってしまう

恋愛依存症の人の大きな特徴は「恋愛が生活の中心」になってしまうことです。

勉強や仕事、友人との時間よりも恋愛を最優先にするあまり、ほかのことが手につかなくなることも。

最初は「自分だけを大事にしてくれる」と喜ばれるかもしれませんが、次第に相手にとっては負担となり、距離を置かれる原因になってしまうかもしれません。

バランスのとれた恋愛をするためには、「恋愛以外の時間も楽しめる自分」をもつことがとても大切です。

趣味や仕事に打ち込み、人生の軸をしっかりと築くことで、恋人との関係も安定していきます。

いかがでしたか？

今回は、「恋愛依存症」の人に多く見られる特徴とその注意点についてご紹介しました。

恋愛と同じくらい自分自身の人生を大切にできる人は、結果的に恋人にとっても長く一緒にいたい存在となります。

この記事を読んで自分に当てはまる部分があった人は、恋愛も人生も、もっと軽やかに楽しめるように、少しずつ行動を見直してみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部