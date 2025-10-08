ヤマハの「新スーパースポーツ」誕生？ 実走プロトモデル「PROTO BEV」をJapan Mobility Show 2025で披露 「YZF-R」の未来像が見えてきた！

スタイリッシュな外観のスーパースポーツEV

ヤマハは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）において、電動バイク「PROTO BEV」を参考出展することを発表しました。

同モデルは、「大型バッテリーEVならではのFUN」を具現化する実走プロトモデルとして展示されます。

ヤマハがJapan Mobility Show 2025で披露する「PROTO BEV」

PROTO BEV は、FUNを最大限に引き出すことを目標に、軽量化とコンパクト化が徹底的に追求されており、新しい感覚の乗り味と扱いやすさを両立したスーパースポーツEVとなっています。

既存の大型モデルと同等のサイズ感を持ちながらも、ヤマハが従来の内燃機関モデルで培ってきた優れた操縦安定性を備えています。さらに、バッテリーEVの特長であるリニアなスロットルレスポンスと力強くなめらかな加速性能が融合されています。

操作系においては、左手のレバーをリアブレーキに割り当てることで、ライダーの手元に操作を集約。シンプルさを追求するとともに、車両状態をライダーに伝えるメータービジュアライザーやサウンドなど、スポーツ走行に集中できるさまざまなHMI（ヒューマン‐マシン・インターフェイス）が実装されています。

デザイン面では、ヤマハのスーパースポーツモデル「YZF-R」シリーズと親和性のある、シャープでスポーティな外観が採用されています。

現在ではまだ数少ない電動スーパースポーツモデルがどのような走りを見せてくれるのか、期待が高まります。