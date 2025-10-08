どう切り出す？「スマホ見た」と言えない、夫の“証拠”を握る妻【ママリ】

夫のスマホを見て知った風俗利用の事実

夫のスマホをロック解除して風俗利用しているのを知ったらどうしますか？



勝手にロック解除して見たのが悪いのはわかっています。

2ヶ月ほど前にマッチングアプリをしてるのを夫の不注意で知った頃からたまに勝手に見てしまいます。見ていることを夫は知りません。





夫が先日仕事の為5泊の出張に行ってました。

帰ってきてからスマホを見てみるとLINEに「昨日はありがとう、夜よろしくね」など、夫からのほぼ一方的なトークがありました。



不審に思って通話履歴を見たら登録してない番号での履歴があり、webの検索履歴を見たらデリヘルの番号でした。





風俗だとしても性的接触はどうしても気持ち悪くて許せません。

せめて子ども増やす予定なくなってからにしてほしかったです。



話し合いをしたいのですが勝手に解除して見た事なので言い出せません。

かと言って黙ってて、これから先何度も風俗や浮気を我慢し続けられそうにないです。



なにか対処法や考え方などあったら教えてください。

qa.mamari.jp

皆さんは、夫のスマホを勝手に見たことはありますか？家族でも勝手にみられると嫌なものですが、怪しいフラグが経っていたら見てしまってもおかしくないですよね。この記事では夫のスマホを見てしまった投稿者さんからのお悩みをご紹介します。夫のスマホには風俗を利用した形跡が…めまいがするような事実に皆さんならどうしますか？

過去にマッチングアプリを使っていた投稿者さんの夫。すでに何を怪しまれても仕方ない状況のうえ知ってしまった「風俗利用」。この事実に対して、スマホを無断で見たことは注意できるものではないように感じてしまいます。投稿者さんが我慢することもおかしい話なので、できるだけ早く相談できるといいのですが…。

勝手スマホを見てしまったことよりもしてることが悪い！

投稿者さんは、風俗利用を知ってしまったことを問い詰めたいものの、勝手にスマホを見てしまったことが気がかりになり言い出せないとのこと。たしかに言い出したところで、平和が待っているわけでもなさそうです。このお悩みに対し、ママリユーザーからは潔いコメントが寄せられました。

私なら勝手に見てしまったことより我慢出来ないので言います😂



書かれているまま言います！

実はマッチングアプリを見つけてから気になったから見たと伝えます。

それで自分のことを棚に上げて、携帯を勝手に見たことを責めてくるような旦那だったら話にもなりません😇

qa.mamari.jp

私なら離婚します(笑)

言い方悪いですが気持ち悪いので

許せるのであればお話してみたらいいと思います！話通じないなら義両親も交えてどうです？

qa.mamari.jp

勝手に見たらいけないの？って感じですが😅

そもそも不安になる原因作ったのは相手ですし、仮にスマホ見て風俗知ったこと問い詰めて逆ギレするようなら性格終わってません？

qa.mamari.jp

たしかに、勝手に見たことを責められると思ってしまいますが、見させるような怪しいことをした投稿者さんの夫の行為は、勝手に見たことを差し引いても、責められることではありませんよね。



コメントにもあったように、投稿者さん自身がこの問題を話し合いの末でも許せるのか許せないのか決めて、納得がいくまで話し合うことが大切かと思いました。

