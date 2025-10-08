OGGI♡2025年クリスマスケーキは大人のためのチョコムース

2025年のクリスマスシーズン、OGGIから新作『クリスマスチョコレートケーキ』が登場♡ とろけるチョコムースにフィアンティーヌのザクザク食感を重ね、オレンジマーマレードの爽やかさを忍ばせた大人仕様の一品です。トップには艶やかなオレンジピールを添え、シックで華やかなビジュアルに。全国のOGGI店舗と公式オンラインストアで数量限定販売予定です。

口溶けなめらか♡大人のチョコムース

『OGGIクリスマスチョコレートケーキ』は4,212円(税込)。とろける口溶けのチョコムースに、フィアンティーヌのザクザク食感を重ね、オレンジマーマレードで爽やかさをプラス。

シナモンとホワイトペッパーがほのかに香る大人向けの味わいです。トップに添えたオレンジピールが艶やかでシックなビジュアルを演出し、ワインやシャンパンとのペアリングにもぴったりです。

秋の味覚を贅沢に♪MERCER bisから濃厚パンプキンシフォンケーキ登場

こだわり素材で奥深い味わい

オレンジピールはフランス・サバトン社製。柔らかく濃縮されたオレンジを丁寧にチョコレートでコーティングし、渋みや雑味のない芳醇な味わいを実現。

コーティングチョコレートはカカオ65％で香り高く口溶け良好。ビターながらも前に出すぎず、オレンジピールの甘みと絶妙に調和。ティータイムはもちろん、お酒との相性も抜群です♪

OGGIのチョコレートケーキで特別なクリスマスを♡



OGGIの『クリスマスチョコレートケーキ』は、4,212円(税込)で2025年12月1日(月)より公式オンラインストア、12月20日(土)～25日(木)は全国店舗で数量限定販売。

とろけるチョコムースとオレンジピールのハーモニーは、大切な人との特別なクリスマスを彩ります♡ 香り高いチョコと爽やかなオレンジの絶妙なバランスを楽しんでください。