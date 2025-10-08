所属弁護士による流用について説明する神奈川県弁護士会の畑中会長（中央）＝８日、横浜市中区の神奈川県弁護士会館

神奈川県弁護士会は８日、弁護士法人「小田原三の丸法律事務所」（小田原市本町１丁目）の代表社員の男性弁護士（８２）が依頼人からの預かり金を不正流用していた、と発表した。流用額は少なくとも約６億円に上るという。同会は７日付で、同法人と男性弁護士に対する懲戒処分のための調査を綱紀委員会に請求。刑事告発も検討しているという。

同会によると、男性弁護士は遺産分割事件や遺言執行事件など同事務所が受任した約７０件で、顧客から預かった約６億円を流用した。預かり金約６億５２００万円のうち、約４３００万円しか口座に残っていなかった。今後の調査で、件数や流用額が増える可能性があるという。

男性弁護士が９月中旬、同事務所で働く同僚の弁護士に「資金繰りが厳しいので金を貸してくれ」と借金を申し込んだ。不審に思った別の同僚弁護士が調べたところ、預かり金が大幅になくなっていた。連絡を受けた同会が調べた結果、男性弁護士が独断で、毎月のように数百万円から２千万円を、預かり金を入金する口座から経費の支払いに使う口座に移動させていた。帳簿や通帳から赤字が数千万円あることも確認された。

男性弁護士は同会の聞き取りに「事務所の資金繰りに使った」と説明。「誰に、いつ、いくら返さなきゃいけないかなど、細かいことは把握できていない」とも話したという。