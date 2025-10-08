押収した偽造免許証＝８日、戸部署

偽造免許証で金融機関の口座を開設しようとしたなどとして、神奈川、岐阜、富山の３県警合同捜査本部は８日までに、偽造有印公文書行使などの疑いで、職業不詳の男（３６）＝埼玉県蕨市＝、留学生の男（３６）＝東京都北区＝らベトナム国籍の男女計６人を逮捕した。合同捜査本部は両容疑者が指示役となり、集団で偽造免許証を使い口座を開設していたとみて調べている。

他に逮捕されたのは、職業不詳の男（３１）＝埼玉県川口市＝、同（３４）＝同＝、職業不詳の女（２３）＝同＝、無職の男（２６）＝埼玉県戸田市＝の４容疑者。

３６歳の職業不詳の男の逮捕容疑は、共謀して６月１６日、口座開設用アプリを使って偽造免許証で口座を開設しようとした、としている。

神奈川県警国際捜査課は６人の認否を明らかにしていない。

同課によると、３６歳の男２人を指示役とするグループは昨年１０月〜今年６月、メンバーの顔写真を使った日本人名義の偽造免許証で少なくとも一つの金融機関で１０口座以上開設したとみている。開設に伴って入手したクレジットカード機能付きキャッシュカードで現金を借り入れたり、スマートフォンを購入したりしていたとみられる。

合同捜査本部は、埼玉県内の拠点から複数の金融機関のキャッシュカードを押収しており、開設した口座からは不審な入出金記録も確認されているという。