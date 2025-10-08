Dannie May、魂を宿したロボットがゴミ溜めの工場から海を目指す新曲MV公開
3ボーカルかつ3コーラス、変幻自在な楽曲と時代に寄り添った詞世界で表現を行うDannie Mayが、新曲「ラストパレード」のMVを公開した。
「ラストパレード」は、荒廃してしまった街を舞台にした近未来のストーリーを、今の時代にトレースしたDannie May特有の詩世界を持つ楽曲。
今作のMVは魂を宿したロボット「BOY-A」がゴミ溜めの工場から、海を目指す物語となっており、新曲「ラストパレード」の世界観がコラージュで表現されている。
■Yuno コメント
図らずも始まった「生」という運命に絶望しながらも、必ずしもこの世は悍ましい物だけではないというロマンを描いた作品です。
僕にとってはそれは「海」であり、本作の主人公もまた彼なりのロマンを探し旅に出ます。ラストは「生」に対する僕のアンサーエンドです。
＜リリース情報＞
Dannie May
配信シングル「ラストパレード」
2025年10月8日 (水) リリース
https://dannie.lnk.to/LASTPARADE
＜ライブ情報＞
Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR「QUATTRO × QUATTRO × QUATTRO」
11月1日（土）梅田CLUB QUATTRO
11月2日（日）名古屋CLUB QUATTRO
11月9日（日）渋谷CLUB QUATTRO
チケット一般発売中
https://w.pia.jp/t/danniemay-tour-quattro/
企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.
◆お問合せ
VINTAGE ROCK std.
TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB http://vintage-rock.com/
2026年全国6大都市ツアー開催決定！
Dannie May ONEMAN TOUR 2026（仮）
タイトル・チケット詳細は後日発表
2026年
2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR
2月8日（日）福岡・BEAT STATION
2月15日（日）仙台・enn 2nd
2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO
2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO
2月28日（土）東京・Spotify O-EAST
【チケット】後日、先行販売発表予定
公式サイト https://danniemay.com/
