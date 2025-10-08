2025年10月の運勢｜四柱推命「11月生まれ」（生年月日：11月7日〜12月6日生まれ）のあなたの運気は？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）〜11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「11月生まれ」（生年月日：11月7日〜12月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。
◆11月生まれの月運（生年月日：11月7日〜12月6日生まれ）
特に社交性が高まり、人脈が大きく広がる月となります。オンラインでもリアルな場でも交流が活発になりそう。資産や投資に関する新しい知識を得る機会も増えそうですが、実際に投資する際は慎重な判断が必要です。ビジネスチャンスがやってきているため、この時期の新しい出会いは、将来のビジネスチャンスにつながる可能性が高いです。
恋愛面では、いわゆるモテキな月で、出会いに恵まれる可能性が高いです。秋のいろんな集まりで、思わぬ出会いが期待できるかも。パートナーがいる方は、2人で新しい趣味や活動を始めると◎ より親密になれそうです。
■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）
占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@ataru-uranai https://www.youtube.com/@ataru-uranai
