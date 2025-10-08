１１日に名古屋・御園座で開幕する「第五十一回吉例顔見世」（２６日千秋楽）で襲名披露公演を行う８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助が８日、名古屋市の大須商店街などで開催された「お練り」に参加。大須観音では公演の成功を祈願した。

「お練り」は午前１１時にスタート。菊五郎、菊之助親子を始め、中村雀右衛門、中村錦之助、坂東彦三郎、中村時蔵、中村萬太郎、中村鷹之資らが人力車に乗り込み、万松寺通りから大須観音まで約２０分かけて大移動。「音羽屋！」などの声も掛かる中、沿道からの声援に手を振って笑顔で応えた。

東京、大阪に続いての襲名披露となる菊五郎は「名古屋は昔から芸所と言われ、人と文化が交わるところ。そこで襲名披露公演ができることを大変うれしく思います。父（７代目菊五郎）から受け継いだ芸、せがれに伝える心をもって１１日からの興行を勤めます」。菊之助は「御園座は初めてです。祖父や父に負けない役者を目指します。どうぞよろしくお願いします」とあいさつ。境内にあふれる人々から万雷の拍手を浴びていた。昼の部「操り三番叟」「芦屋道満大内鑑 葛の葉」「京鹿子娘二人道成寺」、夜の部「羽衣」「口上」「鼠小僧次郎吉」を上演。