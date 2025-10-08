三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は8日、15分拡大で第2話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔をそろえた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第2話は「八分坂日記」。風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、2年前の熱狂が嘘のように寂れてしまったWS劇場。パトラ鈴木（アンミカ）が踊るショーの客席は閑散とし、まるで盛り上がらない。久部三成（菅田将暉）は劇場の法被を身にまとい、パトラのショーのピンスポ担当に…という展開。

用心棒・トニー安藤（市原隼人）は久部の下に付くことに。舞台監督・伴工作（野間口徹）は「あなたのパートナーに頼まれたんだよ。スタッフとして鍛えてやってくれって」と説明した。

久部の手伝いを渋るトニーに、パトラは「ちょっとは役に立ったらどうなのよ」と両頬をつねる。

トニー「俺だってやることあるんだよ」

パトラ「（右頬をビンタ）寝てるだけでしょ」

トニー「英気を養ってんだよ」

パトラ「タダ飯食べさせてもらってんだから（右頬をビンタ）。少しは働いたらどうなのよ」

トニー「ジャケット取ってくる」

久部「あ、弟さん？」

パトラ「やめてよ」

久部「あ、息子さん」

パトラ「失礼しちゃうわね（右親指を立て、笑顔）」

久部「（驚き）」

パトラ「ああ見えて、あの子悪い子じゃないの。よ・ろ・し・く・ね」

トニー＆パトラの“まさかの関係”が発覚。SNS上には「アンミカのガチビンタw」「トニーのパートナー。リカさんかと思ったら、まさかのパトラ姐さんだったw」「アントニーとクレオパトラ、なるほど！」などの声が続出。視聴者の驚きと爆笑を誘った。