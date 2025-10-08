三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は15日、第3話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔をそろえた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【第3話あらすじ】

WS劇場の向かいに建つ古アパート「グローブ荘」。久部三成（菅田将暉）が必死に台本を書いている。ウィリアム・シェイクスピアの「夏の夜の夢」上演のため、“クベ版”に書き換えているのだ。

その姿を見守っているのは、蓬莱省吾（神木隆之介）。夜食を頼まれた蓬莱は、同じグローブ荘に住んでいる倖田リカ（二階堂ふみ）の部屋へ。彼女が作った具なしラーメンに文句をつけながらも、久部の手は止まることがない。