俳優の草磲剛（51）が8日放送のフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。自慢のビンテージコレクションで共演陣を驚かせた。

この放送では「終活スペシャル」として、生前の遺品整理などについて紹介。終活には全く手を付けていないという草磲は“ビンテージもの”収集に目がなく、「ギターとかブーツとか革ジャンとかスカジャンとか、物が多い」と明かした。

コレクションの一部として、穴が空くなどダメージの大きいシャツを紹介。「人工でつくれないのが大好き」と力説したものの、「ブラックマヨネーズ」小杉からは「オカンに言っとかないと捨てられる」とツッコミを受け、苦笑いを見せた。

また、目玉としてリーバイスの1922年製のデニムを紹介。現在の価値は「1300万円ぐらいする」とサラリと告白し、共演陣を騒然とさせながら「僕の一番の遺品です」と胸を張った。

MCの明石屋さんまから、棺桶に入れてほしいか問われると「次世代に受け継いでほしい。知識のある方に渡したい」と“愛”を強調。ただ、お宝アイテムの扱い方を見た小杉からは「触り方が雑！」と再びツッコミを受けていた。