■メンバー9人の個性あふれる登場の仕方や動作に注目集まる

【動画】Snow Manメンバーが代わる代わる登場“Next princeムービー”／「TRUE LOVE」MV①～②

Snow Man公式TikTokにて、新曲「TRUE LOVE」のNext princeムービーが公開された。

「TRUE LOVE」はSnow Man5枚目のアルバム『音故知新』のリードトラック。MVが先日公開され、追ってこの動画も公開された。MVにはメンバーが舞台の演者として登場するシーンがあり、王子様のような衣装姿で出演。

Next princeムービーにも同じ格好で登場しており、パフォーマンスを見せたソロメンバーが画面に手をかざすと、別のメンバーに切り替わっていくという、見ごたえのある動画となっている。

動画では初手、ラウールがきらきらの瞳で画面を見つめ、サッと手をかざすと顎に手を当てた目黒蓮がお茶目な表情で登場。続けて目黒が手をかざすと、くるくると回転しながら向井康二がゴイゴイスーポーズをきめる。

画面をめくるように向井が手をかざすと、阿部亮平がさわやかにさらりと登場。阿部が画面を横にスワイプするようにめくると、続けて両手につけたグローブをアピールするように岩本照がニヤリと笑い、画面に手をかざす。

さらにティアラをつけた真っ赤なジャケット姿の宮舘涼太がキメ顔ではらりと画面を隠すと、下から佐久間大介がひょっこり登場し、特大笑顔を見せる。

佐久間の次は渡辺翔太が笑顔で両手を振り、キメ顔で締め、深澤辰哉もにっこにこで画面下から登場。続けて驚いた顔で立ち上がり、余裕のある笑みを見せて動画は終了する。

ファンからは「前髪ありのラウール王子様すぎ」「舘様まさに国王って感じ」「ふっかの笑顔かわいすぎ」「全員ビジュえぐい」などの声が集まっている。