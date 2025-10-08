アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がパーソナリティーを務めるＭＢＳラジオ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」が８日に放送され、メンバーの末澤誠也と佐野晶哉が公然わいせつの疑いで逮捕・送検されたメンバーの草間リチャード敬太をめぐる騒動を謝罪した。

冒頭、末澤は「この度はですね、お騒がせしており申し訳ございません」と謝罪。「このＡぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウンは当面４人で継続していくことになりました。皆さんには変わらずＡぇ！ｇｒｏｕｐらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守っていただけるとうれしいと思います」と語った。

佐野は「僕たちも本当に何が何か分かってない状態で、正直まだ整理もついてない状態なんですけれども。今日こうやって現場に入ったら、いつものヤンタンスタッフさんから、大量の励ましのお便りを見せていただけて。ほんまにこんな状況でも前を向いてくれてる、皆さんの応援が励みになってます」と感謝。「どうなっていくか分からない状況ですけど、必死に前を向こうと頑張ってますので、引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。

佐野のコメントを受け、末澤は「僕たちもいろいろ話し合いはしてるんですけど、本当にファンの皆さんだったり、スタッフの皆さんがすごく言葉をいろいろかけてくださってて、ほんとに感謝の気持ちでいっぱいですし、たくさんの方が応援してくださってるなというのは、すごく身にしみて感じてます」と改めて伝えると「ヤンタンもそうですし、他の自分たちのレギュラー番組とかもそうですけど、継続していろいろお仕事をさせていただいてる。前を向いてみんなで楽しくやっていきたいなと思ってます」と語った。