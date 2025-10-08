これ実は【ダイソー】なんです、、！ 見た目以上に優秀♡「ふわふわアイテム」

過ごしやすい気候になってきた今の時期。小物から季節感を取り入れるなら【ダイソー】のふわふわアイテムがおすすめ。今回は、ファッションイベント「東京ガールズコレクション」とのコラボで発売されたエコバッグとポーチに注目しました。プチプラながら、ふわふわの素材感があたたかみを感じさせてくれます。実用性もあるので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

ふわふわのポーチがコーデのワンポイントに

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

淡いピンクが可愛らしい、ふわふわ素材のポーチが付いたエコバッグ。使わないときはコンパクトに折り畳んでポーチの中に収納が可能。ポーチにはカラビナが付いているため、バッグの持ち手に引っ掛けるなどして持ち歩けます。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ポーチはふわっふわの手触り」と、持ち歩くだけで癒されるかも。

チャームとしても使えるふわふわ素材のポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

見た目の可愛さはもちろん、小物入れとして使えるのも嬉しいふわふわ素材のポーチ。コロンとしたハートのフォルムも、ガーリーな雰囲気を漂わせます。カラビナが付いているので、シンプルなバッグのアクセントにするのもおすすめ。レポーターとも*さんによると「カラーはホワイト・ピンク・茶・グレーの4色」とのことなので、店舗でぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M