お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。スマホの苦手な機能について明かす一幕があった。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。

ＬＩＮＥ上で相手のコメントに小さな顔文字で返すリアクション機能の話題になると「リアクション機能、ものすごく苦手です…」と、つぶやいた川村。

「例えば『ここのお店、どうかな？』みたいに送った時にウルルンみたいな（手を前で組んだ表情のリアクション）のが来た時に、それは『いい』ってことなのか、それとも嫌なのか、何％いいのか、または、このウルルンには『予約もお願い』が入ってるんじゃないかとか、すごい考えちゃうんですよ」と話した。

その上で「いっぱい考えちゃうから言葉でいただきたい！」と訴えたところでＭＣの上田晋也が「こっちの判断にゆだねるな！とは思うよね」と答えると「そう！ 全部、こっちからＬＩＮＥして、こんな（表情）のが来たり、こんなのが来たり、なんなの〜？って、なっちゃう」と熱く話していた。