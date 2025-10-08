森保ジャパンは絶対的なボランチ２人が不在…鎌田大地と佐野海舟が語った自身の役割

日本代表は８日、千葉市内で親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿３日目を行った。

今回の活動では主力ボランチのＭＦ遠藤航と守田英正が不参加。特に遠藤は、第２次森保ジャパンのほぼ全ての活動に参加してきた大黒柱だ。今回のメンバーでボランチ候補はＭＦ鎌田大地、ＭＦ佐野海舟、ＭＦ田中碧、ＭＦ藤田譲瑠チマの４人。来年６月に開幕するＷ杯へ向けて、遠藤と守田が不在の状況でもチーム力が変わらないことを証明する必要がある。

鎌田はＷ杯アジア最終予選では主にシャドー（１トップ下）で出場したが、先月の米国遠征では２戦ともボランチでプレー。今回もボランチでの起用が濃厚だ。米国遠征のメキシコ戦（０△０）では引き分けに終わったが、先発で存在感を見せ、２戦目の米国戦（０●２）も鎌田の投入後から前への推進力が生まれた。

鎌田は自身の役割について「６番（ボランチ）だと、リスクあるパスよりももっと個人の時間を長くしないといけない。もちろん、６番と１０番（シャドー）で求められていることも違う」と説明。「自由に動いているイメージがあると思いますけど、割と監督にやれと言われたことをそのままやっているタイプ。チームとして狙っていることや、やらなきゃいけないことをやりたい」と語った。

佐野は先月２０日のアウクスブルク戦で、ドイツ移籍後初の得点とアシストを記録。武器である守備力に加えて、攻撃面でも進化を見せている。プレースタイルが近い遠藤が不在であることから「守備的な面はやはり求められている。そこから攻撃につなげる部分は、自分が普段出しているプレーを出せればいいかなと思っています」と話すと「自分のできることを精いっぱいやり続けることが大事。出来ないことをやろうとするのではなく、出来ることを考えて、チームのためにやれば自然と結果はついてくるのかなと思います」と見据えた。