自民党の高市早苗総裁体制で、新広報本部長に就任した鈴木貴子衆院議員（３９）が８日、Ｘ（ツイッター）に投稿。７日に報道陣が高市総裁の取材対応を待っていた際に、「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」などの音声が、一部メディアの生配信で拾われて流れた騒ぎについて見解を記した。父は鈴木宗男参院議員。

貴子氏は「『支持率下げてやる』『支持率下げる写真しか出さないぞ』というメディア関係者であろう方の声が映像として流れていたことが話題となっています」と指摘し、「仮に冗談であったとしても放送の不偏不党、政治的に公平であること、を鑑みると非常に残念な発言です」とした。

「発言された者／社を特定することもありませんが」としたうえで「今回の事案でその発言をされた方はもとより、周りで聞いていた方、笑っていた方もきっと何か思うところがあるのでは、と思います」と指摘した。

「引き続き信頼回復、党勢拡大に向けて党一丸となって全力を尽くしてまいります。＃支持率上げてやる＃支持率上げる写真あったら欲しい」と記した。