８日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、スウェーデン王立科学アカデミーがこの日、２０２５年のノーベル化学賞を北川進・京都大特別教授ら３人に授与すると発表したことを報じた。

この日の番組には北川氏が京都から生出演。大越健介キャスターは「北川さんのお名前はこのノーベル化学賞の候補として、この数年、ずっと挙がってきましたけど、今回、それが現実のものになりました。今のお気持ちは？」と問いかけ。

北川氏は「今までずっと一緒に苦労してきた仲間の人たちと、こういう名誉ある賞を一緒にシェアしたいという気持ちになってます」と返答。

大越氏が「やっぱり、お１人の賞ではなく、チームで取ったものだということですか？」と聞くと、北川氏は「そうですね。アイディアとか、いろんなところでは当然、私がやってるところもあるんですけど、実際、化学というのは１人ではできないので。ものつくり、それがどういう構造をしているのかを解析して、どんな機能を持っているかを調べるというのは、チームでやったということになります」と答えていた。