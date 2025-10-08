◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦 川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）

ホームの川崎が先勝した。前半１０分にＭＦ山本悠樹が右足のミドルシュートで先制すると、同２３分にはＤＦファンウェルメスケルケン際がミドルシュートで２点目。２―１の後半４０分にはＦＷ伊藤達哉が左足で、３点目。優勝した２０１９年以来、６年ぶりの決勝進出へ前進した。

山本は試合後、場内のインタビューで「（先制点は）瞬間的に前が空いた。立ち上がりだったので、シュートを打ってみようかなというのがあり、相手に当たったが、入って良かった。レイソルさんはボール動かすのがうまい。中盤の選手にやらせると流れを持っていかれてしまうので、そこはボランチの相方（河原）と（やらせないよう）意識して取り組んだ」と声を弾ませた。

３―１と２点リードで折り返したことには「第１戦しっかりホームで点差をつけて勝てたのは良かったが、９０分終わっただけなので、もう１回しっかり準備して、決勝に行けるようにやっていきたい。平日ナイターでもたくさん集まっていただいた。ルヴァン杯は去年も（準決勝で新潟に敗れて）悔しい思いをしたので、今年こそは決勝に行ってタイトルを取れるように、頑張っていきたい」と表情を引き締め、言葉に力を込めた。