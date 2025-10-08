川崎ＦＷ伊藤達哉は１１戦１１発　貴重な３点目で６年ぶり決勝進出へ前進「タイトル取りたい」…ルヴァン杯

◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦 川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）

ホームの川崎が先勝した。前半１０分にＭＦ山本悠樹が先制すると、同２３分にはＤＦファンウェルメスケルケン際が２点目。２―１の後半４０分にはＦＷ伊藤達哉が左足で、３点目を奪った。優勝した２０１９年以来、６年ぶりの決勝進出へ前進した。

伊藤は左サイドのＦＷ宮城からパスを受けると、ゴール前で左足を振り、ゴール右に流し込んだ。これで公式戦４戦連発＆最近１１試合１１ゴールと勝負強さを見せた。

伊藤は「まだ半分終わっただけ。（ゴールは）冷静に、トラップでシュートコースを作って（横に）ずらして、相手が慌ててブロックに来たところをまたを通せたので、狙い通り」と振り返った。タイトル獲得に向けては「絶対に取りたい。サポーターの人は１シーズン（通して）応援してくれている。タイトルを取れたか取れないかは大きな意味があると思うので、そういうのも含めて取りたい」とうなずいた。

長谷部監督はホームで先勝したことをたたえながらも、「おそらくですが２人、大きなけがになってしまい残念」と開始早々に負傷したＤＦ三浦、久々に復帰もピッチを退いたＭＦ大島の状態を心配した。