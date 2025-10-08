女優の井上和香が８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。東京・渋谷の街中で見かけた旧知の有名人に声をかけなかった一幕を振り返った。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。

街中で知り合いに会った際の対応について聞かれた井上は「極力、気付いてもいかない（話しかけない）んですけど…」と話し出すと「先日、渋谷で若槻さんに、それこそ目の前から歩いてこられて…」と共演の若槻千夏を見ながら続けた。

「もう、めっちゃオーラがあって速攻で気づいたんですけど、どう声をかけていいか分からなかったんで、友達がめっちゃ、しゃべっていて、面白くない話だったんですけど、めっちゃ笑って（ごまかして）、目つぶって通り過ぎました」と明かしたところで当の若槻は「声かけて下さいよ〜」と苦笑。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「若槻は気付いてたの？」聞かれると「まったく気付かなかった。本当、私、気づかないんですよ、渋谷を見てるから」と答えた若槻。

「よく渋谷で見かけますって言われるんですけど、一回も声をかけられたことがない。声が大きい人って、声かけたくないんだろうね。倍で返ってくるから。怖いんだと思う、声が大きいから」と自虐的に話していた。