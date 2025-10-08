元日本テレビアナウンサーでフリーの藤井貴彦（53）が、8日放送の同局系「1周回って知らない話」（後7・00）に出演し、入社にまつわる意外な事実を明かした。

番組には、94年に同期として入社し、11年にフリーに転身した羽鳥慎一（54）とともに出演。2人での仕事について聞かれると、「やりやすい。大好きです」と答えた。すると羽鳥は「大好き…？」と、首をかしげながらツッコミを入れた。

「ズームイン！！SUPER」など朝帯の番組出演が長かった羽鳥に対し、藤井は「news every.」など夕方の顔というイメージが強い。羽鳥は「きっちり分かれていたので、バチバチがなかったというのもあるかもしれない」と、お互いの関係を分析した。

羽鳥について、藤井は「バラエティーもできる、情報（番組）もできる、ロケもできる。これを高いレベルでできるのは、羽鳥しかいない。素晴らしいプレーヤーなんですよ」と絶賛した。さらに「誇りに思うというのは言いすぎかもしれないんですけど、羽鳥が同期じゃなかったら私、アナウンサーになれていなかったなって思うんです」と告白。その上で、内定時のエピソードを明かした。

「内定を最初にもらったのは羽鳥なんです。たまたまその年は、女性（で採用されたアナウンサー）がいなかった。羽鳥が1人決まっていた」。さらに「羽鳥が野球中継をやりたいと言っていて、私がサッカー中継をやりたいと言っていた。しかも身長がほぼ似ていた。彼が右利きで、私が左利きだった。2人で売り出そうということで、羽鳥が決まっていたから、私は拾ってもらえたんです」と続けた。

あまりに自虐的な説明に、MCの東野幸治は「…って、思ってるんですか？」とツッコミ。すると、藤井は「…って、人事に言われたんです」と告白。スタジオはどよめいた。

藤井の裏話に、羽鳥は「そういうのをちゃんと説明されている人（藤井）と、何も説明されてない人（自分）」と答え、笑いを誘っていた。